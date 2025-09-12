Daugiau apie BONKEY

BONKEY Kainos informacija

BONKEY Oficiali svetainė

BONKEY Tokenomika

BONKEY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Baby Monkey logotipas

Baby Monkey kaina (BONKEY)

Neįtraukta į sąrašą

1 BONKEY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Baby Monkey (BONKEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:02:30(UTC+8)

Baby Monkey (BONKEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157453
$ 0.00157453$ 0.00157453

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.66%

+9.66%

Baby Monkey (BONKEY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BONKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONKEY kaina yra $ 0.00157453, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONKEY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +9.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Monkey (BONKEY) rinkos informacija

$ 9.99K
$ 9.99K$ 9.99K

--
----

$ 9.99K
$ 9.99K$ 9.99K

999.54M
999.54M 999.54M

999,538,112.09954
999,538,112.09954 999,538,112.09954

Dabartinė Baby Monkey rinkos kapitalizacija yra $ 9.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BONKEY apyvartoje yra 999.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 999538112.09954. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.99K

Baby Monkey (BONKEY) kainos istorija USD

Šiandienos Baby Monkey kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Monkey 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Monkey 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Monkey 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+14.25%
60 dienų$ 0+14.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra Baby Monkey (BONKEY)

$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Baby Monkey (BONKEY) išteklius

Oficiali svetainė

Baby Monkey kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Monkey (BONKEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Monkey (BONKEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Monkey prognozes.

Peržiūrėkite Baby Monkey kainos prognozę dabar!

BONKEY į vietos valiutas

Baby Monkey (BONKEY) Tokenomika

Supratimas apie Baby Monkey (BONKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Monkey (BONKEY)

Kiek Baby Monkey(BONKEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BONKEY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BONKEY į USD kaina?
Dabartinė BONKEY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Monkey rinkos kapitalizacija?
BONKEY rinkos kapitalizacija yra $ 9.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BONKEY apyvartoje?
BONKEY apyvartoje yra 999.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BONKEY kaina?
BONKEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00157453USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BONKEY kaina?
BONKEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BONKEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BONKEY yra --USD.
Ar BONKEY kaina šiais metais kils?
BONKEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BONKEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:02:30(UTC+8)

Baby Monkey (BONKEY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.