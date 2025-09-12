Baby Miggles kaina (BABYMIGGLES)
0.00%
+1.04%
+1.04%
Baby Miggles (BABYMIGGLES) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BABYMIGGLES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYMIGGLES kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYMIGGLES per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Baby Miggles rinkos kapitalizacija yra $ 42.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYMIGGLES apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.66K
Šiandienos Baby Miggles kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Baby Miggles 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Miggles 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Miggles 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ 0
|-20.09%
|60 dienų
|$ 0
|+40.10%
|90 dienų
|$ 0
|--
Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users. The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.
Supratimas apie Baby Miggles (BABYMIGGLES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYMIGGLESišsamią tokeno tokenomiką dabar!
