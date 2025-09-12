Daugiau apie BABYMAGA

Baby Maga kaina (BABYMAGA)

Neįtraukta į sąrašą

1 BABYMAGA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Baby Maga (BABYMAGA) kainos grafikas realiu laiku
Baby Maga (BABYMAGA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.77%

+2.77%

Baby Maga (BABYMAGA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BABYMAGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYMAGA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYMAGA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Maga (BABYMAGA) rinkos informacija

$ 24.18K
$ 24.18K$ 24.18K

--
----

$ 24.18K
$ 24.18K$ 24.18K

351.85M
351.85M 351.85M

351,852,745.6321041
351,852,745.6321041 351,852,745.6321041

Dabartinė Baby Maga rinkos kapitalizacija yra $ 24.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYMAGA apyvartoje yra 351.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 351852745.6321041. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.18K

Baby Maga (BABYMAGA) kainos istorija USD

Šiandienos Baby Maga kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Maga 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Maga 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Maga 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+12.63%
60 dienų$ 0+26.80%
90 dienų$ 0--

Kas yra Baby Maga (BABYMAGA)

Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved.

Baby Maga (BABYMAGA) išteklius

Oficiali svetainė

Baby Maga kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Maga (BABYMAGA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Maga (BABYMAGA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Maga prognozes.

Peržiūrėkite Baby Maga kainos prognozę dabar!

BABYMAGA į vietos valiutas

Baby Maga (BABYMAGA) Tokenomika

Supratimas apie Baby Maga (BABYMAGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYMAGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Maga (BABYMAGA)

Kiek Baby Maga(BABYMAGA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYMAGA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYMAGA į USD kaina?
Dabartinė BABYMAGA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Maga rinkos kapitalizacija?
BABYMAGA rinkos kapitalizacija yra $ 24.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYMAGA apyvartoje?
BABYMAGA apyvartoje yra 351.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYMAGA kaina?
BABYMAGA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYMAGA kaina?
BABYMAGA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BABYMAGA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYMAGA yra --USD.
Ar BABYMAGA kaina šiais metais kils?
BABYMAGA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYMAGA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.