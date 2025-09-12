Daugiau apie BJUB

BJUB Kainos informacija

BJUB Oficiali svetainė

BJUB Tokenomika

BJUB Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Baby JubJub logotipas

Baby JubJub kaina (BJUB)

Neįtraukta į sąrašą

1 BJUB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+6.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Baby JubJub (BJUB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:11:51(UTC+8)

Baby JubJub (BJUB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

+7.01%

+26.67%

+26.67%

Baby JubJub (BJUB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BJUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BJUB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BJUB per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +7.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby JubJub (BJUB) rinkos informacija

$ 202.00K
$ 202.00K$ 202.00K

--
----

$ 229.02K
$ 229.02K$ 229.02K

8.82B
8.82B 8.82B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Baby JubJub rinkos kapitalizacija yra $ 202.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BJUB apyvartoje yra 8.82B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 229.02K

Baby JubJub (BJUB) kainos istorija USD

Šiandienos Baby JubJub kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby JubJub 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby JubJub 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby JubJub 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+7.01%
30 dienų$ 0-69.89%
60 dienų$ 0-84.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra Baby JubJub (BJUB)

Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Baby JubJub (BJUB) išteklius

Oficiali svetainė

Baby JubJub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby JubJub (BJUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby JubJub (BJUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby JubJub prognozes.

Peržiūrėkite Baby JubJub kainos prognozę dabar!

BJUB į vietos valiutas

Baby JubJub (BJUB) Tokenomika

Supratimas apie Baby JubJub (BJUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BJUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby JubJub (BJUB)

Kiek Baby JubJub(BJUB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BJUB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BJUB į USD kaina?
Dabartinė BJUB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby JubJub rinkos kapitalizacija?
BJUB rinkos kapitalizacija yra $ 202.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BJUB apyvartoje?
BJUB apyvartoje yra 8.82BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BJUB kaina?
BJUB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BJUB kaina?
BJUB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BJUB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BJUB yra --USD.
Ar BJUB kaina šiais metais kils?
BJUB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BJUB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:11:51(UTC+8)

Baby JubJub (BJUB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.