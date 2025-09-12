Baby Goatseus Maximus kaina (BABYGOAT)
+0.75%
-15.65%
-20.22%
-20.22%
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BABYGOAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYGOAT kaina yra $ 0.0049262, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYGOAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.75%, per 24 valandas – -15.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Baby Goatseus Maximus rinkos kapitalizacija yra $ 40.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYGOAT apyvartoje yra 999.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 999412124.017871. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.60K
Šiandienos Baby Goatseus Maximus kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Goatseus Maximus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Goatseus Maximus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Goatseus Maximus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-15.65%
|30 dienų
|$ 0
|+25.14%
|60 dienų
|$ 0
|+46.19%
|90 dienų
|$ 0
|--
BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
