Baby Fwog kaina (BABYFWOG)
+0.05%
+2.68%
-2.32%
-2.32%
Baby Fwog (BABYFWOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BABYFWOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYFWOG kaina yra $ 0.00967176, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYFWOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +2.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Baby Fwog rinkos kapitalizacija yra $ 191.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYFWOG apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 191.81K
Šiandienos Baby Fwog kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Fwog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Fwog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Fwog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.68%
|30 dienų
|$ 0
|-12.50%
|60 dienų
|$ 0
|-46.79%
|90 dienų
|$ 0
|--
**BabyFwog** is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.
