Baby Aura logotipas

Baby Aura kaina (BABYAURA)

Neįtraukta į sąrašą

1 BABYAURA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
Baby Aura (BABYAURA) kainos grafikas realiu laiku
Baby Aura (BABYAURA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.12%

+10.33%

+10.33%

Baby Aura (BABYAURA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BABYAURA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYAURA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYAURA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Aura (BABYAURA) rinkos informacija

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

--
----

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

998.62M
998.62M 998.62M

998,622,555.319046
998,622,555.319046 998,622,555.319046

Dabartinė Baby Aura rinkos kapitalizacija yra $ 7.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BABYAURA apyvartoje yra 998.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 998622555.319046. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.88K

Baby Aura (BABYAURA) kainos istorija USD

Šiandienos Baby Aura kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Aura 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Aura 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Baby Aura 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.12%
30 dienų$ 0+13.88%
60 dienų$ 0-4.08%
90 dienų$ 0--

Kas yra Baby Aura (BABYAURA)

Baby Aura isn’t loud. It doesn’t rush. It just exists—glowing, peaceful, and strangely powerful. From the moment it appeared, things felt different. Calmer. Softer. A little more magical.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Baby Aura (BABYAURA) išteklius

Oficiali svetainė

Baby Aura kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Aura (BABYAURA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Aura (BABYAURA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Aura prognozes.

Peržiūrėkite Baby Aura kainos prognozę dabar!

BABYAURA į vietos valiutas

Baby Aura (BABYAURA) Tokenomika

Supratimas apie Baby Aura (BABYAURA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYAURAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Aura (BABYAURA)

Kiek Baby Aura(BABYAURA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYAURA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYAURA į USD kaina?
Dabartinė BABYAURA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Aura rinkos kapitalizacija?
BABYAURA rinkos kapitalizacija yra $ 7.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYAURA apyvartoje?
BABYAURA apyvartoje yra 998.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYAURA kaina?
BABYAURA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYAURA kaina?
BABYAURA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BABYAURA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYAURA yra --USD.
Ar BABYAURA kaina šiais metais kils?
BABYAURA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYAURA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:35:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.