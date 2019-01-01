B Money AKA Brett (BMONEY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieB Money AKA Brett (BMONEY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
B Money AKA Brett (BMONEY) Informacija

B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514

Oficiali svetainė:
https://www.bmoneyakabrett.com/

B Money AKA Brett (BMONEY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius B Money AKA Brett (BMONEY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 116.98K
Bendra pasiūla:
$ 958.84M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 958.84M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 116.98K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00686279
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.000122
B Money AKA Brett (BMONEY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti B Money AKA Brett (BMONEY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BMONEY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BMONEY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BMONEY tokenomiką, galite peržiūrėti BMONEY tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

