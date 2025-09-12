Ayin kaina (AYIN)
Ayin (AYIN) realiojo laiko kaina yra $0.072257. Per pastarąsias 24 valandas AYIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.071749 iki aukščiausios $ 0.072533 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AYIN kaina yra $ 33.15, o žemiausia – $ 0.071749.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AYIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ayin rinkos kapitalizacija yra $ 122.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AYIN apyvartoje yra 1.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1696925.694952432. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 122.60K
Šiandienos Ayin kainos pokytis į USD: $ +0.00034932.
Ayin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0095002708.
Ayin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0403218049.
Ayin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2822927881622365.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00034932
|+0.49%
|30 dienų
|$ -0.0095002708
|-13.14%
|60 dienų
|$ -0.0403218049
|-55.80%
|90 dienų
|$ -0.2822927881622365
|-79.62%
What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading.
Supratimas apie Ayin (AYIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AYINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
