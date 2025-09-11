Daugiau apie AXGT

AxonDAO Governance Token kaina (AXGT)

Neįtraukta į sąrašą

1 AXGT į USD – tiesioginė kaina:

$0.064491
+1.50%1D
USD
AxonDAO Governance Token (AXGT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:44:07(UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.059776
24 val. žemiausia
$ 0.066194
24 val. aukščiausia

$ 0.059776
$ 0.066194
$ 0.971095
$ 0.03650915
+0.02%

+1.53%

+16.35%

+16.35%

AxonDAO Governance Token (AXGT) realiojo laiko kaina yra $0.064491. Per pastarąsias 24 valandas AXGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.059776 iki aukščiausios $ 0.066194 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AXGT kaina yra $ 0.971095, o žemiausia – $ 0.03650915.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AXGT per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +1.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AxonDAO Governance Token (AXGT) rinkos informacija

$ 29.53M
--
$ 64.00M
461.44M
1,000,000,000.0
Dabartinė AxonDAO Governance Token rinkos kapitalizacija yra $ 29.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AXGT apyvartoje yra 461.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.00M

AxonDAO Governance Token (AXGT) kainos istorija USD

Šiandienos AxonDAO Governance Token kainos pokytis į USD: $ +0.00097028.
AxonDAO Governance Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0119791323.
AxonDAO Governance Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0232031008.
AxonDAO Governance Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02478138961156986.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00097028+1.53%
30 dienų$ -0.0119791323-18.57%
60 dienų$ -0.0232031008-35.97%
90 dienų$ -0.02478138961156986-27.75%

Kas yra AxonDAO Governance Token (AXGT)

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

AxonDAO Governance Token (AXGT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

AxonDAO Governance Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AxonDAO Governance Token (AXGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AxonDAO Governance Token (AXGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AxonDAO Governance Token prognozes.

Peržiūrėkite AxonDAO Governance Token kainos prognozę dabar!

AXGT į vietos valiutas

AxonDAO Governance Token (AXGT) Tokenomika

Supratimas apie AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AXGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AxonDAO Governance Token (AXGT)

Kiek AxonDAO Governance Token(AXGT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AXGT kaina USD valiuta yra 0.064491USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AXGT į USD kaina?
Dabartinė AXGT kaina USD valiuta yra $ 0.064491. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AxonDAO Governance Token rinkos kapitalizacija?
AXGT rinkos kapitalizacija yra $ 29.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AXGT apyvartoje?
AXGT apyvartoje yra 461.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AXGT kaina?
AXGT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.971095USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AXGT kaina?
AXGT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03650915USD.
Kokia yra AXGT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AXGT yra --USD.
Ar AXGT kaina šiais metais kils?
AXGT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AXGT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:44:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.