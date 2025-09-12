Daugiau apie AXI

Axira kaina (AXI)

1 AXI į USD – tiesioginė kaina:

+2.80%1D
Axira (AXI) kainos grafikas realiu laiku
Axira (AXI) kainos informacija (USD)

Axira (AXI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AXI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AXI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AXI per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +2.87%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Axira (AXI) rinkos informacija

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Axira rinkos kapitalizacija yra $ 32.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AXI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.94K

Axira (AXI) kainos istorija USD

Šiandienos Axira kainos pokytis į USD: $ 0.
Axira 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Axira 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Axira 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.87%
30 dienų$ 0-8.01%
60 dienų$ 0-41.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra Axira (AXI)

Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app.

Axira (AXI) išteklius

Axira kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Axira (AXI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Axira (AXI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Axira prognozes.

Peržiūrėkite Axira kainos prognozę dabar!

AXI į vietos valiutas

Axira (AXI) Tokenomika

Supratimas apie Axira (AXI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AXIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Axira (AXI)

Kiek Axira(AXI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AXI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AXI į USD kaina?
Dabartinė AXI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Axira rinkos kapitalizacija?
AXI rinkos kapitalizacija yra $ 32.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AXI apyvartoje?
AXI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AXI kaina?
AXI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AXI kaina?
AXI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AXI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AXI yra --USD.
Ar AXI kaina šiais metais kils?
AXI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AXI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
