Avant Staked USD kaina (SAVUSD)

1 SAVUSD į USD – tiesioginė kaina:

$1.083
$1.083
+0.30%1D
Avant Staked USD (SAVUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:43:47(UTC+8)

Avant Staked USD (SAVUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.072
$ 1.072
24 val. žemiausia
$ 1.088
$ 1.088
24 val. aukščiausia

$ 1.072
$ 1.072

$ 1.088
$ 1.088

$ 1.1
$ 1.1

$ 0.937701
$ 0.937701

--

+0.30%

+0.51%

+0.51%

Avant Staked USD (SAVUSD) realiojo laiko kaina yra $1.083. Per pastarąsias 24 valandas SAVUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.072 iki aukščiausios $ 1.088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAVUSD kaina yra $ 1.1, o žemiausia – $ 0.937701.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAVUSD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Avant Staked USD (SAVUSD) rinkos informacija

$ 98.94M
$ 98.94M

--
----

$ 100.45M
$ 100.45M

91.35M
91.35M

92,741,629.60966639
92,741,629.60966639

Dabartinė Avant Staked USD rinkos kapitalizacija yra $ 98.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAVUSD apyvartoje yra 91.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 92741629.60966639. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 100.45M

Avant Staked USD (SAVUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Avant Staked USD kainos pokytis į USD: $ +0.00326928.
Avant Staked USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0118992459.
Avant Staked USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0281787936.
Avant Staked USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0387880546270143.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00326928+0.30%
30 dienų$ +0.0118992459+1.10%
60 dienų$ +0.0281787936+2.60%
90 dienų$ +0.0387880546270143+3.71%

Kas yra Avant Staked USD (SAVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Avant Staked USD (SAVUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Avant Staked USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Avant Staked USD (SAVUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avant Staked USD (SAVUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avant Staked USD prognozes.

Peržiūrėkite Avant Staked USD kainos prognozę dabar!

SAVUSD į vietos valiutas

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomika

Supratimas apie Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAVUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Avant Staked USD (SAVUSD)

Kiek Avant Staked USD(SAVUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAVUSD kaina USD valiuta yra 1.083USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAVUSD į USD kaina?
Dabartinė SAVUSD kaina USD valiuta yra $ 1.083. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Avant Staked USD rinkos kapitalizacija?
SAVUSD rinkos kapitalizacija yra $ 98.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAVUSD apyvartoje?
SAVUSD apyvartoje yra 91.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAVUSD kaina?
SAVUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.1USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAVUSD kaina?
SAVUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.937701USD.
Kokia yra SAVUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAVUSD yra --USD.
Ar SAVUSD kaina šiais metais kils?
SAVUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAVUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:43:47(UTC+8)

