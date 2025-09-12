Daugiau apie ATROFA

ATROFA Kainos informacija

ATROFA Oficiali svetainė

ATROFA Tokenomika

ATROFA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Atrofarm logotipas

Atrofarm kaina (ATROFA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ATROFA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Atrofarm (ATROFA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:01:42(UTC+8)

Atrofarm (ATROFA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.235304
$ 0.235304$ 0.235304

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-0.59%

+10.40%

+10.40%

Atrofarm (ATROFA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ATROFA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATROFA kaina yra $ 0.235304, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATROFA per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Atrofarm (ATROFA) rinkos informacija

$ 4.47K
$ 4.47K$ 4.47K

--
----

$ 4.47K
$ 4.47K$ 4.47K

272.24M
272.24M 272.24M

272,236,421.5328499
272,236,421.5328499 272,236,421.5328499

Dabartinė Atrofarm rinkos kapitalizacija yra $ 4.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATROFA apyvartoje yra 272.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 272236421.5328499. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.47K

Atrofarm (ATROFA) kainos istorija USD

Šiandienos Atrofarm kainos pokytis į USD: $ 0.
Atrofarm 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Atrofarm 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Atrofarm 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.59%
30 dienų$ 0-25.41%
60 dienų$ 0+15.02%
90 dienų$ 0--

Kas yra Atrofarm (ATROFA)

Atrofarm is a yield farming protocol on PulseChain which aims to support the Atropa ecosystem by encouraging liquidity growth.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Atrofarm (ATROFA) išteklius

Oficiali svetainė

Atrofarm kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Atrofarm (ATROFA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Atrofarm (ATROFA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Atrofarm prognozes.

Peržiūrėkite Atrofarm kainos prognozę dabar!

ATROFA į vietos valiutas

Atrofarm (ATROFA) Tokenomika

Supratimas apie Atrofarm (ATROFA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATROFAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Atrofarm (ATROFA)

Kiek Atrofarm(ATROFA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATROFA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATROFA į USD kaina?
Dabartinė ATROFA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Atrofarm rinkos kapitalizacija?
ATROFA rinkos kapitalizacija yra $ 4.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATROFA apyvartoje?
ATROFA apyvartoje yra 272.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATROFA kaina?
ATROFA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.235304USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATROFA kaina?
ATROFA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ATROFA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATROFA yra --USD.
Ar ATROFA kaina šiais metais kils?
ATROFA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATROFA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:01:42(UTC+8)

Atrofarm (ATROFA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.