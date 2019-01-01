Atlas USV (USV) Tokenomika
Atlas USV (USV) Informacija
Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem.
USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers.
(1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.
Atlas USV (USV) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Atlas USV (USV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Atlas USV (USV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Atlas USV (USV) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų USV tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek USV tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
USV kainos prognozė
