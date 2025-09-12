Daugiau apie USV

USV Kainos informacija

USV Baltoji knyga

USV Oficiali svetainė

USV Tokenomika

USV Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Atlas USV logotipas

Atlas USV kaina (USV)

Neįtraukta į sąrašą

1 USV į USD – tiesioginė kaina:

$9.32
$9.32$9.32
+4.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Atlas USV (USV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:11:30(UTC+8)

Atlas USV (USV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.22
$ 2.22$ 2.22
24 val. žemiausia
$ 9.41
$ 9.41$ 9.41
24 val. aukščiausia

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

$ 9.41
$ 9.41$ 9.41

$ 1,138.47
$ 1,138.47$ 1,138.47

$ 0.622937
$ 0.622937$ 0.622937

--

+4.07%

+5.10%

+5.10%

Atlas USV (USV) realiojo laiko kaina yra $9.32. Per pastarąsias 24 valandas USV svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.22 iki aukščiausios $ 9.41 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USV kaina yra $ 1,138.47, o žemiausia – $ 0.622937.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USV per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +4.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Atlas USV (USV) rinkos informacija

$ 982.77K
$ 982.77K$ 982.77K

--
----

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

105.48K
105.48K 105.48K

284,497.750461433
284,497.750461433 284,497.750461433

Dabartinė Atlas USV rinkos kapitalizacija yra $ 982.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USV apyvartoje yra 105.48K vienetų, o bendras kiekis siekia 284497.750461433. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.65M

Atlas USV (USV) kainos istorija USD

Šiandienos Atlas USV kainos pokytis į USD: $ +0.364113.
Atlas USV 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.4201191560.
Atlas USV 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.0580874840.
Atlas USV 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +8.2419175320287.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.364113+4.07%
30 dienų$ +1.4201191560+15.24%
60 dienų$ +1.0580874840+11.35%
90 dienų$ +8.2419175320287+764.50%

Kas yra Atlas USV (USV)

Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Atlas USV (USV) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Atlas USV kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Atlas USV (USV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Atlas USV (USV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Atlas USV prognozes.

Peržiūrėkite Atlas USV kainos prognozę dabar!

USV į vietos valiutas

Atlas USV (USV) Tokenomika

Supratimas apie Atlas USV (USV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Atlas USV (USV)

Kiek Atlas USV(USV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USV kaina USD valiuta yra 9.32USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USV į USD kaina?
Dabartinė USV kaina USD valiuta yra $ 9.32. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Atlas USV rinkos kapitalizacija?
USV rinkos kapitalizacija yra $ 982.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USV apyvartoje?
USV apyvartoje yra 105.48KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USV kaina?
USV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,138.47USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USV kaina?
USV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.622937USD.
Kokia yra USV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USV yra --USD.
Ar USV kaina šiais metais kils?
USV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:11:30(UTC+8)

Atlas USV (USV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.