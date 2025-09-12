Atlas USV kaina (USV)
Atlas USV (USV) realiojo laiko kaina yra $9.32. Per pastarąsias 24 valandas USV svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.22 iki aukščiausios $ 9.41 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USV kaina yra $ 1,138.47, o žemiausia – $ 0.622937.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USV per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +4.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Atlas USV rinkos kapitalizacija yra $ 982.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USV apyvartoje yra 105.48K vienetų, o bendras kiekis siekia 284497.750461433. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.65M
Šiandienos Atlas USV kainos pokytis į USD: $ +0.364113.
Atlas USV 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.4201191560.
Atlas USV 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.0580874840.
Atlas USV 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +8.2419175320287.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.364113
|+4.07%
|30 dienų
|$ +1.4201191560
|+15.24%
|60 dienų
|$ +1.0580874840
|+11.35%
|90 dienų
|$ +8.2419175320287
|+764.50%
Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.
