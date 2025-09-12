Athena DexFi kaina (ATHX)
Athena DexFi (ATHX) realiojo laiko kaina yra $0.01426419. Per pastarąsias 24 valandas ATHX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01424076 iki aukščiausios $ 0.01426444 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATHX kaina yra $ 0.535926, o žemiausia – $ 0.01138704.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATHX per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Athena DexFi rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATHX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 142.64K
Šiandienos Athena DexFi kainos pokytis į USD: $ 0.
Athena DexFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002234299.
Athena DexFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0021180710.
Athena DexFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001293213481409334.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.15%
|30 dienų
|$ -0.0002234299
|-1.56%
|60 dienų
|$ +0.0021180710
|+14.85%
|90 dienų
|$ +0.001293213481409334
|+9.97%
Athena DexFi emerges as an investment platform dedicated to less experienced investors in the world of cryptocurrencies and investments. Its distinctive feature lies in the opportunity to participate in investments, presales, or trading contracts managed entirely by third parties. Designed for investment funds or traders who securely manage their clients' funds, the platform ensures that managers do not have complete control, preventing movements outside the platform and unspecified purchases. Users can participate using USDT BEP20, avoiding the need to create wallets on other chains or personally sell tokens, and they will receive returns already converted into USDT BEP20 without further action required. On Athena DexFi, fees are solely based on user earnings, with no charges for participation or in case of no profit, with a percentage of profits allocated to the manager and the platform. This system promotes the advancement of only the best managers, incentivizing them to continuously improve. Fees increase based on the level achieved, which can be enhanced by locking ATH, the platform's native token. In addition to presales, users can access decentralized trading contracts that allow them to follow their favorite traders, similar to copytrading. Among the advanced features of these contracts are limit orders, stop loss, stop market, and lending. Every user has the opportunity to open their own contract, and every manager has a trackable history on the blockchain. On Athena, one cannot claim to be skilled unless they truly are.
Supratimas apie Athena DexFi (ATHX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATHXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.