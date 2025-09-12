Daugiau apie ATHENA

Athena by Virtuals logotipas

Athena by Virtuals kaina (ATHENA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ATHENA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0007273
-3.80%1D
mexc
USD
Athena by Virtuals (ATHENA) kainos grafikas realiu laiku
Athena by Virtuals (ATHENA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00070023
24 val. žemiausia
$ 0.00075805
24 val. aukščiausia

$ 0.00070023
$ 0.00075805
$ 0.00624125
$ 0.00015498
-2.37%

-4.44%

-5.82%

-5.82%

Athena by Virtuals (ATHENA) realiojo laiko kaina yra $0.00072437. Per pastarąsias 24 valandas ATHENA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00070023 iki aukščiausios $ 0.00075805 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATHENA kaina yra $ 0.00624125, o žemiausia – $ 0.00015498.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATHENA per pastarąją valandą pasikeitė -2.37%, per 24 valandas – -4.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Athena by Virtuals (ATHENA) rinkos informacija

$ 565.66K
--
$ 724.37K
780.90M
1,000,000,000.0
Dabartinė Athena by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 565.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATHENA apyvartoje yra 780.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 724.37K

Athena by Virtuals (ATHENA) kainos istorija USD

Šiandienos Athena by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Athena by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001632044.
Athena by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002361250.
Athena by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015082366887542566.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.44%
30 dienų$ -0.0001632044-22.53%
60 dienų$ -0.0002361250-32.59%
90 dienų$ -0.0015082366887542566-67.55%

Kas yra Athena by Virtuals (ATHENA)

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

Athena by Virtuals (ATHENA) išteklius

Athena by Virtuals kainos prognozė (USD)

ATHENA į vietos valiutas

Athena by Virtuals (ATHENA) Tokenomika

Supratimas apie Athena by Virtuals (ATHENA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATHENAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Athena by Virtuals (ATHENA)

Kiek Athena by Virtuals(ATHENA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATHENA kaina USD valiuta yra 0.00072437USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATHENA į USD kaina?
Dabartinė ATHENA kaina USD valiuta yra $ 0.00072437. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Athena by Virtuals rinkos kapitalizacija?
ATHENA rinkos kapitalizacija yra $ 565.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATHENA apyvartoje?
ATHENA apyvartoje yra 780.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATHENA kaina?
ATHENA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00624125USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATHENA kaina?
ATHENA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00015498USD.
Kokia yra ATHENA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATHENA yra --USD.
Ar ATHENA kaina šiais metais kils?
ATHENA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATHENA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:11:15(UTC+8)

