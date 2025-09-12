Daugiau apie AXV

AXV Kainos informacija

AXV Baltoji knyga

AXV Oficiali svetainė

AXV Tokenomika

AXV Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Astrovault logotipas

Astrovault kaina (AXV)

Neįtraukta į sąrašą

1 AXV į USD – tiesioginė kaina:

$0.00388
$0.00388$0.00388
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Astrovault (AXV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:25:11(UTC+8)

Astrovault (AXV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00382669
$ 0.00382669$ 0.00382669
24 val. žemiausia
$ 0.00390033
$ 0.00390033$ 0.00390033
24 val. aukščiausia

$ 0.00382669
$ 0.00382669$ 0.00382669

$ 0.00390033
$ 0.00390033$ 0.00390033

$ 0.179582
$ 0.179582$ 0.179582

$ 0.00354936
$ 0.00354936$ 0.00354936

+0.37%

+0.17%

-0.12%

-0.12%

Astrovault (AXV) realiojo laiko kaina yra $0.00388. Per pastarąsias 24 valandas AXV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00382669 iki aukščiausios $ 0.00390033 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AXV kaina yra $ 0.179582, o žemiausia – $ 0.00354936.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AXV per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Astrovault (AXV) rinkos informacija

$ 353.39K
$ 353.39K$ 353.39K

--
----

$ 859.64K
$ 859.64K$ 859.64K

91.08M
91.08M 91.08M

221,557,238.036354
221,557,238.036354 221,557,238.036354

Dabartinė Astrovault rinkos kapitalizacija yra $ 353.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AXV apyvartoje yra 91.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 221557238.036354. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 859.64K

Astrovault (AXV) kainos istorija USD

Šiandienos Astrovault kainos pokytis į USD: $ 0.
Astrovault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003559597.
Astrovault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003436302.
Astrovault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002995217681300738.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.17%
30 dienų$ -0.0003559597-9.17%
60 dienų$ -0.0003436302-8.85%
90 dienų$ -0.002995217681300738-43.56%

Kas yra Astrovault (AXV)

DeFi, Sustainably.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Astrovault (AXV) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Astrovault kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Astrovault (AXV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Astrovault (AXV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Astrovault prognozes.

Peržiūrėkite Astrovault kainos prognozę dabar!

AXV į vietos valiutas

Astrovault (AXV) Tokenomika

Supratimas apie Astrovault (AXV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AXVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Astrovault (AXV)

Kiek Astrovault(AXV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AXV kaina USD valiuta yra 0.00388USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AXV į USD kaina?
Dabartinė AXV kaina USD valiuta yra $ 0.00388. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Astrovault rinkos kapitalizacija?
AXV rinkos kapitalizacija yra $ 353.39KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AXV apyvartoje?
AXV apyvartoje yra 91.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AXV kaina?
AXV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.179582USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AXV kaina?
AXV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00354936USD.
Kokia yra AXV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AXV yra --USD.
Ar AXV kaina šiais metais kils?
AXV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AXV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:25:11(UTC+8)

Astrovault (AXV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.