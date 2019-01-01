Astroport (ASTRO) Tokenomika
Astroport (ASTRO) Informacija
Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.
Astroport (ASTRO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Astroport (ASTRO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Astroport (ASTRO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Astroport (ASTRO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ASTRO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ASTRO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ASTRO tokenomiką, galite peržiūrėti ASTRO tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.