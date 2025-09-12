Daugiau apie ASTRO

Astro Fuel kaina (ASTRO)

1 ASTRO į USD – tiesioginė kaina:

+2.30%1D
Astro Fuel (ASTRO) kainos grafikas realiu laiku
Astro Fuel (ASTRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.47%

+2.40%

+1.62%

+1.62%

Astro Fuel (ASTRO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ASTRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTRO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – +2.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Astro Fuel (ASTRO) rinkos informacija

Dabartinė Astro Fuel rinkos kapitalizacija yra $ 64.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASTRO apyvartoje yra 42.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.31K

Astro Fuel (ASTRO) kainos istorija USD

Šiandienos Astro Fuel kainos pokytis į USD: $ 0.
Astro Fuel 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Astro Fuel 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Astro Fuel 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.40%
30 dienų$ 0-4.83%
60 dienų$ 0+35.23%
90 dienų$ 0--

Kas yra Astro Fuel (ASTRO)

Astroblock is the crypto native arcade game platform on Farcaster, no complicated mechanics, just pure fun with crypto rewards and achievements!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Astro Fuel (ASTRO) išteklius

Oficiali svetainė

Astro Fuel kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Astro Fuel (ASTRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Astro Fuel (ASTRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Astro Fuel prognozes.

Peržiūrėkite Astro Fuel kainos prognozę dabar!

ASTRO į vietos valiutas

Astro Fuel (ASTRO) Tokenomika

Supratimas apie Astro Fuel (ASTRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Astro Fuel (ASTRO)

Kiek Astro Fuel(ASTRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASTRO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASTRO į USD kaina?
Dabartinė ASTRO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Astro Fuel rinkos kapitalizacija?
ASTRO rinkos kapitalizacija yra $ 64.31KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASTRO apyvartoje?
ASTRO apyvartoje yra 42.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASTRO kaina?
ASTRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASTRO kaina?
ASTRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ASTRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASTRO yra --USD.
Ar ASTRO kaina šiais metais kils?
ASTRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASTRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Astro Fuel (ASTRO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.