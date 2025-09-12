Astra DAO kaina (ASTRADAO)
Astra DAO (ASTRADAO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ASTRADAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASTRADAO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASTRADAO per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -39.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -47.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Astra DAO rinkos kapitalizacija yra $ 78.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASTRADAO apyvartoje yra 94.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 94000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.85K
Šiandienos Astra DAO kainos pokytis į USD: $ 0.
Astra DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Astra DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Astra DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-39.67%
|30 dienų
|$ 0
|+5.45%
|60 dienų
|$ 0
|+7.64%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
Supratimas apie Astra DAO (ASTRADAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASTRADAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
