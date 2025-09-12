Daugiau apie HERIA

HERIA Kainos informacija

HERIA Oficiali svetainė

HERIA Tokenomika

HERIA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Astheria logotipas

Astheria kaina (HERIA)

Neįtraukta į sąrašą

1 HERIA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Astheria (HERIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:33:20(UTC+8)

Astheria (HERIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002529
$ 0.00002529$ 0.00002529
24 val. žemiausia
$ 0.00002619
$ 0.00002619$ 0.00002619
24 val. aukščiausia

$ 0.00002529
$ 0.00002529$ 0.00002529

$ 0.00002619
$ 0.00002619$ 0.00002619

$ 0.0079854
$ 0.0079854$ 0.0079854

$ 0.0000197
$ 0.0000197$ 0.0000197

+0.13%

+2.51%

+10.94%

+10.94%

Astheria (HERIA) realiojo laiko kaina yra $0.0000261. Per pastarąsias 24 valandas HERIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002529 iki aukščiausios $ 0.00002619 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HERIA kaina yra $ 0.0079854, o žemiausia – $ 0.0000197.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HERIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +2.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Astheria (HERIA) rinkos informacija

$ 25.98K
$ 25.98K$ 25.98K

--
----

$ 25.98K
$ 25.98K$ 25.98K

991.89M
991.89M 991.89M

991,890,482.110206
991,890,482.110206 991,890,482.110206

Dabartinė Astheria rinkos kapitalizacija yra $ 25.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HERIA apyvartoje yra 991.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 991890482.110206. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.98K

Astheria (HERIA) kainos istorija USD

Šiandienos Astheria kainos pokytis į USD: $ 0.
Astheria 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000038180.
Astheria 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000065274.
Astheria 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000011960410150820206.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.51%
30 dienų$ +0.0000038180+14.63%
60 dienų$ -0.0000065274-25.00%
90 dienų$ -0.000011960410150820206-31.42%

Kas yra Astheria (HERIA)

The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Astheria (HERIA) išteklius

Oficiali svetainė

Astheria kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Astheria (HERIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Astheria (HERIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Astheria prognozes.

Peržiūrėkite Astheria kainos prognozę dabar!

HERIA į vietos valiutas

Astheria (HERIA) Tokenomika

Supratimas apie Astheria (HERIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HERIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Astheria (HERIA)

Kiek Astheria(HERIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HERIA kaina USD valiuta yra 0.0000261USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HERIA į USD kaina?
Dabartinė HERIA kaina USD valiuta yra $ 0.0000261. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Astheria rinkos kapitalizacija?
HERIA rinkos kapitalizacija yra $ 25.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HERIA apyvartoje?
HERIA apyvartoje yra 991.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HERIA kaina?
HERIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0079854USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HERIA kaina?
HERIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000197USD.
Kokia yra HERIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HERIA yra --USD.
Ar HERIA kaina šiais metais kils?
HERIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HERIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:33:20(UTC+8)

Astheria (HERIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.