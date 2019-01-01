Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomika

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAster Staked CAKE (ASCAKE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Aster Staked CAKE (ASCAKE) Informacija

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns.

Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

Oficiali svetainė:
https://www.asterdex.com/en/earn
Baltoji knyga:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 343.55K
$ 343.55K$ 343.55K
Bendra pasiūla:
$ 129.19K
$ 129.19K$ 129.19K
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 129.19K
$ 129.19K$ 129.19K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 343.55K
$ 343.55K$ 343.55K
Visų laikų rekordas:
$ 3.41
$ 3.41$ 3.41
Visų laikų minimumas:
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
Dabartinė kaina:
$ 2.66
$ 2.66$ 2.66

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ASCAKE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ASCAKE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ASCAKE tokenomiką, galite peržiūrėti ASCAKE tokeno kainą realiuoju laiku!

ASCAKE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ASCAKE? Mūsų ASCAKE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.