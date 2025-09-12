Aster Staked CAKE kaina (ASCAKE)
Aster Staked CAKE (ASCAKE) realiojo laiko kaina yra $2.58. Per pastarąsias 24 valandas ASCAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.56 iki aukščiausios $ 2.62 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASCAKE kaina yra $ 3.41, o žemiausia – $ 1.25.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASCAKE per pastarąją valandą pasikeitė +0.75%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Aster Staked CAKE rinkos kapitalizacija yra $ 352.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASCAKE apyvartoje yra 136.47K vienetų, o bendras kiekis siekia 136470.1363264465. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 352.40K
Šiandienos Aster Staked CAKE kainos pokytis į USD: $ -0.024929724416143.
Aster Staked CAKE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2678210280.
Aster Staked CAKE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0980812800.
Aster Staked CAKE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0793963829197607.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.024929724416143
|-0.95%
|30 dienų
|$ -0.2678210280
|-10.38%
|60 dienų
|$ +0.0980812800
|+3.80%
|90 dienų
|$ +0.0793963829197607
|+3.18%
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.