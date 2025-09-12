Daugiau apie TIAN

AskTianAI logotipas

AskTianAI kaina (TIAN)

Neįtraukta į sąrašą

1 TIAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00043293
$0.00043293
-5.30%1D
USD
AskTianAI (TIAN) kainos grafikas realiu laiku
AskTianAI (TIAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.00179474
$ 0.00179474

-2.24%

-5.30%

+15.38%

+15.38%

AskTianAI (TIAN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TIAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TIAN kaina yra $ 0.00179474, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TIAN per pastarąją valandą pasikeitė -2.24%, per 24 valandas – -5.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AskTianAI (TIAN) rinkos informacija

Dabartinė AskTianAI rinkos kapitalizacija yra $ 233.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TIAN apyvartoje yra 539.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 432.37K

AskTianAI (TIAN) kainos istorija USD

Šiandienos AskTianAI kainos pokytis į USD: $ 0.
AskTianAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AskTianAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AskTianAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.30%
30 dienų$ 0-54.11%
60 dienų$ 0-64.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra AskTianAI (TIAN)

AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.

AskTianAI (TIAN) išteklius

AskTianAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AskTianAI (TIAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AskTianAI (TIAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AskTianAI prognozes.

TIAN į vietos valiutas

AskTianAI (TIAN) Tokenomika

Supratimas apie AskTianAI (TIAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TIANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AskTianAI (TIAN)

Kiek AskTianAI(TIAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TIAN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TIAN į USD kaina?
Dabartinė TIAN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AskTianAI rinkos kapitalizacija?
TIAN rinkos kapitalizacija yra $ 233.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TIAN apyvartoje?
TIAN apyvartoje yra 539.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TIAN kaina?
TIAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00179474USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TIAN kaina?
TIAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TIAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TIAN yra --USD.
Ar TIAN kaina šiais metais kils?
TIAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TIAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
