AskNoel logotipas

AskNoel kaina (NOEL)

Neįtraukta į sąrašą

1 NOEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00098346
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
AskNoel (NOEL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:24:47(UTC+8)

AskNoel (NOEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.0030829
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

AskNoel (NOEL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NOEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOEL kaina yra $ 0.0030829, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOEL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AskNoel (NOEL) rinkos informacija

$ 289.26K
--
$ 879.33K
294.12M
894,123,332.5941359
Dabartinė AskNoel rinkos kapitalizacija yra $ 289.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOEL apyvartoje yra 294.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 894123332.5941359. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 879.33K

AskNoel (NOEL) kainos istorija USD

Šiandienos AskNoel kainos pokytis į USD: $ 0.
AskNoel 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AskNoel 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AskNoel 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ 00.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra AskNoel (NOEL)

AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AskNoel (NOEL) išteklius

Oficiali svetainė

AskNoel kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AskNoel (NOEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AskNoel (NOEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AskNoel prognozes.

Peržiūrėkite AskNoel kainos prognozę dabar!

NOEL į vietos valiutas

AskNoel (NOEL) Tokenomika

Supratimas apie AskNoel (NOEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AskNoel (NOEL)

Kiek AskNoel(NOEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOEL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOEL į USD kaina?
Dabartinė NOEL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AskNoel rinkos kapitalizacija?
NOEL rinkos kapitalizacija yra $ 289.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOEL apyvartoje?
NOEL apyvartoje yra 294.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOEL kaina?
NOEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0030829USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOEL kaina?
NOEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NOEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOEL yra --USD.
Ar NOEL kaina šiais metais kils?
NOEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.