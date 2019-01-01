Asia Coin (ASIA) Tokenomika
Asia Coin (ASIA) Informacija
Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID.
Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA
Asia Coin (ASIA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Asia Coin (ASIA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Asia Coin (ASIA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Asia Coin (ASIA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ASIA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ASIA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ASIA tokenomiką, galite peržiūrėti ASIA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.