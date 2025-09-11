Daugiau apie ASIA

Asia Coin logotipas

Asia Coin kaina (ASIA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ASIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.04934048
$0.04934048
+1.80%1D
USD
Asia Coin (ASIA) kainos grafikas realiu laiku
Asia Coin (ASIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.01%

+1.84%

+3.08%

+3.08%

Asia Coin (ASIA) realiojo laiko kaina yra $0.04934048. Per pastarąsias 24 valandas ASIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04821727 iki aukščiausios $ 0.04952376 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASIA kaina yra $ 1.32, o žemiausia – $ 0.03091888.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +1.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Asia Coin (ASIA) rinkos informacija

Dabartinė Asia Coin rinkos kapitalizacija yra $ 2.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASIA apyvartoje yra 50.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.94M

Asia Coin (ASIA) kainos istorija USD

Šiandienos Asia Coin kainos pokytis į USD: $ +0.00088923.
Asia Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028872470.
Asia Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0097941099.
Asia Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00424674095580087.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00088923+1.84%
30 dienų$ +0.0028872470+5.85%
60 dienų$ -0.0097941099-19.85%
90 dienų$ -0.00424674095580087-7.92%

Kas yra Asia Coin (ASIA)

Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA

Asia Coin (ASIA) išteklius

Oficiali svetainė

Asia Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Asia Coin (ASIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Asia Coin (ASIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Asia Coin prognozes.

Peržiūrėkite Asia Coin kainos prognozę dabar!

ASIA į vietos valiutas

Asia Coin (ASIA) Tokenomika

Supratimas apie Asia Coin (ASIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Asia Coin (ASIA)

Kiek Asia Coin(ASIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASIA kaina USD valiuta yra 0.04934048USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASIA į USD kaina?
Dabartinė ASIA kaina USD valiuta yra $ 0.04934048. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Asia Coin rinkos kapitalizacija?
ASIA rinkos kapitalizacija yra $ 2.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASIA apyvartoje?
ASIA apyvartoje yra 50.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASIA kaina?
ASIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.32USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASIA kaina?
ASIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03091888USD.
Kokia yra ASIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASIA yra --USD.
Ar ASIA kaina šiais metais kils?
ASIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
