Daugiau apie ASR

ASR Kainos informacija

ASR Oficiali svetainė

ASR Tokenomika

ASR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AS Roma Fan Token logotipas

AS Roma Fan Token kaina (ASR)

Neįtraukta į sąrašą

1 ASR į USD – tiesioginė kaina:

$2.45
$2.45$2.45
-2.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
AS Roma Fan Token (ASR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:42:12(UTC+8)

AS Roma Fan Token (ASR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.44
$ 2.44$ 2.44
24 val. žemiausia
$ 2.52
$ 2.52$ 2.52
24 val. aukščiausia

$ 2.44
$ 2.44$ 2.44

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 26.64
$ 26.64$ 26.64

$ 0.965551
$ 0.965551$ 0.965551

-0.53%

-2.84%

+2.58%

+2.58%

AS Roma Fan Token (ASR) realiojo laiko kaina yra $2.45. Per pastarąsias 24 valandas ASR svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.44 iki aukščiausios $ 2.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASR kaina yra $ 26.64, o žemiausia – $ 0.965551.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASR per pastarąją valandą pasikeitė -0.53%, per 24 valandas – -2.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AS Roma Fan Token (ASR) rinkos informacija

$ 19.15M
$ 19.15M$ 19.15M

--
----

$ 24.47M
$ 24.47M$ 24.47M

7.82M
7.82M 7.82M

9,995,000.0
9,995,000.0 9,995,000.0

Dabartinė AS Roma Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 19.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASR apyvartoje yra 7.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 9995000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.47M

AS Roma Fan Token (ASR) kainos istorija USD

Šiandienos AS Roma Fan Token kainos pokytis į USD: $ -0.07173807764333.
AS Roma Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.5390138050.
AS Roma Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1197420350.
AS Roma Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3367648587575885.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.07173807764333-2.84%
30 dienų$ -1.5390138050-62.81%
60 dienų$ +0.1197420350+4.89%
90 dienų$ +0.3367648587575885+15.94%

Kas yra AS Roma Fan Token (ASR)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

AS Roma Fan Token (ASR) išteklius

Oficiali svetainė

AS Roma Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AS Roma Fan Token (ASR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AS Roma Fan Token (ASR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AS Roma Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite AS Roma Fan Token kainos prognozę dabar!

ASR į vietos valiutas

AS Roma Fan Token (ASR) Tokenomika

Supratimas apie AS Roma Fan Token (ASR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AS Roma Fan Token (ASR)

Kiek AS Roma Fan Token(ASR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASR kaina USD valiuta yra 2.45USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASR į USD kaina?
Dabartinė ASR kaina USD valiuta yra $ 2.45. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AS Roma Fan Token rinkos kapitalizacija?
ASR rinkos kapitalizacija yra $ 19.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASR apyvartoje?
ASR apyvartoje yra 7.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASR kaina?
ASR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 26.64USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASR kaina?
ASR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.965551USD.
Kokia yra ASR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASR yra --USD.
Ar ASR kaina šiais metais kils?
ASR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:42:12(UTC+8)

AS Roma Fan Token (ASR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.