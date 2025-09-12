Ardana kaina (DANA)
--
--
-10.21%
-10.21%
Ardana (DANA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DANA kaina yra $ 11.27, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DANA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -10.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ardana rinkos kapitalizacija yra $ 7.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DANA apyvartoje yra 46.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 125000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.76K
Šiandienos Ardana kainos pokytis į USD: $ 0.
Ardana 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ardana 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ardana 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-11.41%
|60 dienų
|$ 0
|-5.78%
|90 dienų
|$ 0
|--
Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.
Supratimas apie Ardana (DANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
