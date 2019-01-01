Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomika
Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.
So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ARCHIE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ARCHIE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ARCHIE tokenomiką, galite peržiūrėti ARCHIE tokeno kainą realiuoju laiku!
