Arata AGI (ARATA) Informacija
ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem.
ARATA Token Utility:
- Agent deployment and execution
- Governance voting rights
- Staking rewards
- Network resource allocation
- Protocol fee payments
Arata AGI (ARATA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Arata AGI (ARATA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Arata AGI (ARATA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Arata AGI (ARATA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ARATA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ARATA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ARATA tokenomiką, galite peržiūrėti ARATA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.