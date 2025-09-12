Daugiau apie ARATA

Arata AGI kaina (ARATA)

1 ARATA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00446361
-0.10%1D
Arata AGI (ARATA) kainos grafikas realiu laiku
Arata AGI (ARATA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00445771
24 val. žemiausia
$ 0.00447263
24 val. aukščiausia

$ 0.00445771
$ 0.00447263
$ 2.81
$ 0.00194257
--

-0.10%

-0.93%

-0.93%

Arata AGI (ARATA) realiojo laiko kaina yra $0.00446361. Per pastarąsias 24 valandas ARATA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00445771 iki aukščiausios $ 0.00447263 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARATA kaina yra $ 2.81, o žemiausia – $ 0.00194257.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARATA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Arata AGI (ARATA) rinkos informacija

$ 31.25K
--
$ 44.64K
7.00M
10,000,000.0
Dabartinė Arata AGI rinkos kapitalizacija yra $ 31.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ARATA apyvartoje yra 7.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.64K

Arata AGI (ARATA) kainos istorija USD

Šiandienos Arata AGI kainos pokytis į USD: $ 0.
Arata AGI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002791885.
Arata AGI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013519930.
Arata AGI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001355461360493172.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.10%
30 dienų$ -0.0002791885-6.25%
60 dienų$ +0.0013519930+30.29%
90 dienų$ +0.001355461360493172+43.61%

Kas yra Arata AGI (ARATA)

ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments

Arata AGI (ARATA) išteklius

Oficiali svetainė

Arata AGI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Arata AGI (ARATA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arata AGI (ARATA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arata AGI prognozes.

Peržiūrėkite Arata AGI kainos prognozę dabar!

ARATA į vietos valiutas

Arata AGI (ARATA) Tokenomika

Supratimas apie Arata AGI (ARATA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARATAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Arata AGI (ARATA)

Kiek Arata AGI(ARATA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARATA kaina USD valiuta yra 0.00446361USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARATA į USD kaina?
Dabartinė ARATA kaina USD valiuta yra $ 0.00446361. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Arata AGI rinkos kapitalizacija?
ARATA rinkos kapitalizacija yra $ 31.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARATA apyvartoje?
ARATA apyvartoje yra 7.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARATA kaina?
ARATA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.81USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARATA kaina?
ARATA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00194257USD.
Kokia yra ARATA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARATA yra --USD.
Ar ARATA kaina šiais metais kils?
ARATA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARATA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.