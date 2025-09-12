Daugiau apie APM

apM Coin logotipas

apM Coin kaina (APM)

Neįtraukta į sąrašą

1 APM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00266423
+0.90%1D
mexc
USD
apM Coin (APM) kainos grafikas realiu laiku
apM Coin (APM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00261201
24 val. žemiausia
$ 0.00268247
24 val. aukščiausia

$ 0.00261201
$ 0.00268247
$ 1.066
$ 0.00244691
-0.63%

+1.01%

+4.42%

+4.42%

apM Coin (APM) realiojo laiko kaina yra $0.00266469. Per pastarąsias 24 valandas APM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00261201 iki aukščiausios $ 0.00268247 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APM kaina yra $ 1.066, o žemiausia – $ 0.00244691.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APM per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – +1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

apM Coin (APM) rinkos informacija

$ 964.29K
--
$ 4.83M
361.88M
1,812,500,000.0
Dabartinė apM Coin rinkos kapitalizacija yra $ 964.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. APM apyvartoje yra 361.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 1812500000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.83M

apM Coin (APM) kainos istorija USD

Šiandienos apM Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
apM Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001947970.
apM Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002514348.
apM Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00056825762955482.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.01%
30 dienų$ -0.0001947970-7.31%
60 dienų$ -0.0002514348-9.43%
90 dienų$ -0.00056825762955482-17.57%

Kas yra apM Coin (APM)

A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

apM Coin (APM) išteklius

Oficiali svetainė

apM Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos apM Coin (APM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų apM Coin (APM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes apM Coin prognozes.

Peržiūrėkite apM Coin kainos prognozę dabar!

APM į vietos valiutas

apM Coin (APM) Tokenomika

Supratimas apie apM Coin (APM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie apM Coin (APM)

Kiek apM Coin(APM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APM kaina USD valiuta yra 0.00266469USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APM į USD kaina?
Dabartinė APM kaina USD valiuta yra $ 0.00266469. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra apM Coin rinkos kapitalizacija?
APM rinkos kapitalizacija yra $ 964.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APM apyvartoje?
APM apyvartoje yra 361.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APM kaina?
APM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.066USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APM kaina?
APM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00244691USD.
Kokia yra APM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APM yra --USD.
Ar APM kaina šiais metais kils?
APM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:09:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.