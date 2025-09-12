Apes Go Bananas kaina (AGB)
Apes Go Bananas (AGB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AGB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -4.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Apes Go Bananas rinkos kapitalizacija yra $ 100.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGB apyvartoje yra 819.20T vienetų, o bendras kiekis siekia 819200000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 100.89K
Šiandienos Apes Go Bananas kainos pokytis į USD: $ 0.
Apes Go Bananas 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Apes Go Bananas 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Apes Go Bananas 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+1.29%
|60 dienų
|$ 0
|+43.12%
|90 dienų
|$ 0
|--
AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.
Supratimas apie Apes Go Bananas (AGB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.