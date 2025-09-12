Daugiau apie APEDOG

APEDOG kaina (APEDOG)

Neįtraukta į sąrašą

1 APEDOG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
APEDOG (APEDOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:59:04(UTC+8)

APEDOG (APEDOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

+1.34%

+9.83%

+9.83%

APEDOG (APEDOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas APEDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APEDOG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APEDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

APEDOG (APEDOG) rinkos informacija

$ 3.13K
$ 3.13K$ 3.13K

--
----

$ 4.00K
$ 4.00K$ 4.00K

599.21M
599.21M 599.21M

765,000,000.0
765,000,000.0 765,000,000.0

Dabartinė APEDOG rinkos kapitalizacija yra $ 3.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. APEDOG apyvartoje yra 599.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 765000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.00K

APEDOG (APEDOG) kainos istorija USD

Šiandienos APEDOG kainos pokytis į USD: $ 0.
APEDOG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
APEDOG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
APEDOG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.34%
30 dienų$ 0-3.39%
60 dienų$ 0-6.57%
90 dienų$ 0--

Kas yra APEDOG (APEDOG)

Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain...

APEDOG (APEDOG) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

APEDOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos APEDOG (APEDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų APEDOG (APEDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes APEDOG prognozes.

Peržiūrėkite APEDOG kainos prognozę dabar!

APEDOG į vietos valiutas

APEDOG (APEDOG) Tokenomika

Supratimas apie APEDOG (APEDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APEDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie APEDOG (APEDOG)

Kiek APEDOG(APEDOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APEDOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APEDOG į USD kaina?
Dabartinė APEDOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra APEDOG rinkos kapitalizacija?
APEDOG rinkos kapitalizacija yra $ 3.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APEDOG apyvartoje?
APEDOG apyvartoje yra 599.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APEDOG kaina?
APEDOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APEDOG kaina?
APEDOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra APEDOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APEDOG yra --USD.
Ar APEDOG kaina šiais metais kils?
APEDOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APEDOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:59:04(UTC+8)

