Daugiau apie SUSDZ

SUSDZ Kainos informacija

SUSDZ Baltoji knyga

SUSDZ Oficiali svetainė

SUSDZ Tokenomika

SUSDZ Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Anzen Staked USDz logotipas

Anzen Staked USDz kaina (SUSDZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 SUSDZ į USD – tiesioginė kaina:

$1.21
$1.21$1.21
-0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Anzen Staked USDz (SUSDZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:35:59(UTC+8)

Anzen Staked USDz (SUSDZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
24 val. žemiausia
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
24 val. aukščiausia

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.898102
$ 0.898102$ 0.898102

+0.19%

+0.08%

+0.05%

+0.05%

Anzen Staked USDz (SUSDZ) realiojo laiko kaina yra $1.21. Per pastarąsias 24 valandas SUSDZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.2 iki aukščiausios $ 1.21 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUSDZ kaina yra $ 1.4, o žemiausia – $ 0.898102.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUSDZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) rinkos informacija

$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M

--
----

$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M

5.38M
5.38M 5.38M

5,381,084.026014507
5,381,084.026014507 5,381,084.026014507

Dabartinė Anzen Staked USDz rinkos kapitalizacija yra $ 6.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUSDZ apyvartoje yra 5.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 5381084.026014507. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.51M

Anzen Staked USDz (SUSDZ) kainos istorija USD

Šiandienos Anzen Staked USDz kainos pokytis į USD: $ +0.00090875.
Anzen Staked USDz 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0082111810.
Anzen Staked USDz 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0091641770.
Anzen Staked USDz 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0216210283699257.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00090875+0.08%
30 dienų$ -0.0082111810-0.67%
60 dienų$ +0.0091641770+0.76%
90 dienų$ +0.0216210283699257+1.82%

Kas yra Anzen Staked USDz (SUSDZ)

sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Anzen Staked USDz kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Anzen Staked USDz (SUSDZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Anzen Staked USDz (SUSDZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Anzen Staked USDz prognozes.

Peržiūrėkite Anzen Staked USDz kainos prognozę dabar!

SUSDZ į vietos valiutas

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomika

Supratimas apie Anzen Staked USDz (SUSDZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUSDZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Kiek Anzen Staked USDz(SUSDZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUSDZ kaina USD valiuta yra 1.21USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUSDZ į USD kaina?
Dabartinė SUSDZ kaina USD valiuta yra $ 1.21. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Anzen Staked USDz rinkos kapitalizacija?
SUSDZ rinkos kapitalizacija yra $ 6.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUSDZ apyvartoje?
SUSDZ apyvartoje yra 5.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUSDZ kaina?
SUSDZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUSDZ kaina?
SUSDZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.898102USD.
Kokia yra SUSDZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUSDZ yra --USD.
Ar SUSDZ kaina šiais metais kils?
SUSDZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUSDZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:35:59(UTC+8)

Anzen Staked USDz (SUSDZ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.