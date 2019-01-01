Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAnti Rug Agent (ANTIRUG), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Anti Rug Agent (ANTIRUG) Informacija

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc.

The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects.

We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 274.62K
$ 274.62K$ 274.62K
Bendra pasiūla:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 274.62K
$ 274.62K$ 274.62K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01352923
$ 0.01352923$ 0.01352923
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00027468
$ 0.00027468$ 0.00027468

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ANTIRUG tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ANTIRUG tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ANTIRUG tokenomiką, galite peržiūrėti ANTIRUG tokeno kainą realiuoju laiku!

ANTIRUG kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ANTIRUG? Mūsų ANTIRUG kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.