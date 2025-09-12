Daugiau apie ANTIRUG

Anti Rug Agent kaina (ANTIRUG)

1 ANTIRUG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00023612
$0.00023612
-1.60%1D
Anti Rug Agent (ANTIRUG) kainos grafikas realiu laiku
Anti Rug Agent (ANTIRUG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.01352923
$ 0.01352923$ 0.01352923

-2.86%

-0.90%

-0.16%

-0.16%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ANTIRUG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANTIRUG kaina yra $ 0.01352923, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANTIRUG per pastarąją valandą pasikeitė -2.86%, per 24 valandas – -0.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) rinkos informacija

--
----

999.76M
999.76M 999.76M

999,763,984.294523
999,763,984.294523 999,763,984.294523

Dabartinė Anti Rug Agent rinkos kapitalizacija yra $ 236.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ANTIRUG apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999763984.294523. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 236.07K

Anti Rug Agent (ANTIRUG) kainos istorija USD

Šiandienos Anti Rug Agent kainos pokytis į USD: $ 0.
Anti Rug Agent 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Anti Rug Agent 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Anti Rug Agent 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.90%
30 dienų$ 0-29.98%
60 dienų$ 0-63.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Anti Rug Agent (ANTIRUG) išteklius

Oficiali svetainė

Anti Rug Agent kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Anti Rug Agent (ANTIRUG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Anti Rug Agent (ANTIRUG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Anti Rug Agent prognozes.

Peržiūrėkite Anti Rug Agent kainos prognozę dabar!

ANTIRUG į vietos valiutas

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomika

Supratimas apie Anti Rug Agent (ANTIRUG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANTIRUGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Kiek Anti Rug Agent(ANTIRUG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANTIRUG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANTIRUG į USD kaina?
Dabartinė ANTIRUG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Anti Rug Agent rinkos kapitalizacija?
ANTIRUG rinkos kapitalizacija yra $ 236.07KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANTIRUG apyvartoje?
ANTIRUG apyvartoje yra 999.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANTIRUG kaina?
ANTIRUG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01352923USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANTIRUG kaina?
ANTIRUG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ANTIRUG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANTIRUG yra --USD.
Ar ANTIRUG kaina šiais metais kils?
ANTIRUG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANTIRUG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.