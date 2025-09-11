Ankr Staked ETH kaina (ANKRETH)
Ankr Staked ETH (ANKRETH) realiojo laiko kaina yra $5,302.6. Per pastarąsias 24 valandas ANKRETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 5,170.43 iki aukščiausios $ 5,359.43 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANKRETH kaina yra $ 5,940.6, o žemiausia – $ 534.32.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANKRETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +2.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ankr Staked ETH rinkos kapitalizacija yra $ 43.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ANKRETH apyvartoje yra 8.16K vienetų, o bendras kiekis siekia 8157.830289826055. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.38M
Šiandienos Ankr Staked ETH kainos pokytis į USD: $ +132.17.
Ankr Staked ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +128.8399235000.
Ankr Staked ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,590.6096219600.
Ankr Staked ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,236.35941439387.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +132.17
|+2.56%
|30 dienų
|$ +128.8399235000
|+2.43%
|60 dienų
|$ +2,590.6096219600
|+48.86%
|90 dienų
|$ +2,236.35941439387
|+72.93%
ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits - Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards! - Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience. - Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH. - Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization. - Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
