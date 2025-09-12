Daugiau apie AGLA

Angola logotipas

Angola kaina (AGLA)

Neįtraukta į sąrašą

1 AGLA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0017163
-1.10%1D
mexc
USD
Angola (AGLA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:24:05(UTC+8)

Angola (AGLA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00170886
24 val. žemiausia
$ 0.00178375
24 val. aukščiausia

$ 0.00170886
$ 0.00178375
$ 0.483956
$ 0.00054182
-0.00%

-1.17%

-5.15%

-5.15%

Angola (AGLA) realiojo laiko kaina yra $0.0017163. Per pastarąsias 24 valandas AGLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00170886 iki aukščiausios $ 0.00178375 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGLA kaina yra $ 0.483956, o žemiausia – $ 0.00054182.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGLA per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Angola (AGLA) rinkos informacija

$ 857.24K
--
$ 5.15M
499.45M
3,000,000,000.0
Dabartinė Angola rinkos kapitalizacija yra $ 857.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGLA apyvartoje yra 499.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.15M

Angola (AGLA) kainos istorija USD

Šiandienos Angola kainos pokytis į USD: $ 0.
Angola 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002770866.
Angola 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006314477.
Angola 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000625481488450516.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.17%
30 dienų$ -0.0002770866-16.14%
60 dienų$ +0.0006314477+36.79%
90 dienų$ +0.000625481488450516+57.34%

Kas yra Angola (AGLA)

The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market.

Angola (AGLA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Angola kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Angola (AGLA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Angola (AGLA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Angola prognozes.

Peržiūrėkite Angola kainos prognozę dabar!

AGLA į vietos valiutas

Angola (AGLA) Tokenomika

Supratimas apie Angola (AGLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Angola (AGLA)

Kiek Angola(AGLA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGLA kaina USD valiuta yra 0.0017163USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGLA į USD kaina?
Dabartinė AGLA kaina USD valiuta yra $ 0.0017163. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Angola rinkos kapitalizacija?
AGLA rinkos kapitalizacija yra $ 857.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGLA apyvartoje?
AGLA apyvartoje yra 499.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGLA kaina?
AGLA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.483956USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGLA kaina?
AGLA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00054182USD.
Kokia yra AGLA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGLA yra --USD.
Ar AGLA kaina šiais metais kils?
AGLA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGLA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:24:05(UTC+8)

Angola (AGLA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.