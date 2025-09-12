Daugiau apie WTR

AndreyWTR kaina (WTR)

1 WTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00014661
$0.00014661$0.00014661
+1.30%1D
AndreyWTR (WTR) kainos grafikas realiu laiku
AndreyWTR (WTR) kainos informacija (USD)

AndreyWTR (WTR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WTR kaina yra $ 0.00177748, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WTR per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +3.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.38%.

$ 138.25K
$ 138.25K$ 138.25K

--
----

$ 138.25K
$ 138.25K$ 138.25K

948.56M
948.56M 948.56M

948,557,861.602676
948,557,861.602676 948,557,861.602676

Dabartinė AndreyWTR rinkos kapitalizacija yra $ 138.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WTR apyvartoje yra 948.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 948557861.602676. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 138.25K

AndreyWTR (WTR) kainos istorija USD

Šiandienos AndreyWTR kainos pokytis į USD: $ 0.
AndreyWTR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AndreyWTR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AndreyWTR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.38%
30 dienų$ 0-14.91%
60 dienų$ 0-50.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra AndreyWTR (WTR)

A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AndreyWTR (WTR)

Kiek AndreyWTR(WTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WTR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WTR į USD kaina?
Dabartinė WTR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AndreyWTR rinkos kapitalizacija?
WTR rinkos kapitalizacija yra $ 138.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WTR apyvartoje?
WTR apyvartoje yra 948.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WTR kaina?
WTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00177748USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WTR kaina?
WTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WTR yra --USD.
Ar WTR kaina šiais metais kils?
WTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
