Andrea Von Speed kaina (ANDREA)

Neįtraukta į sąrašą

1 ANDREA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00021741
$0.00021741$0.00021741
+4.40%1D
USD
Andrea Von Speed (ANDREA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:56:18(UTC+8)

Andrea Von Speed (ANDREA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00381766
$ 0.00381766$ 0.00381766

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+4.46%

+19.61%

+19.61%

Andrea Von Speed (ANDREA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ANDREA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANDREA kaina yra $ 0.00381766, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANDREA per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – +4.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Andrea Von Speed (ANDREA) rinkos informacija

$ 217.42K
$ 217.42K$ 217.42K

--
----

$ 217.42K
$ 217.42K$ 217.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Andrea Von Speed rinkos kapitalizacija yra $ 217.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ANDREA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 217.42K

Andrea Von Speed (ANDREA) kainos istorija USD

Šiandienos Andrea Von Speed kainos pokytis į USD: $ 0.
Andrea Von Speed 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Andrea Von Speed 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Andrea Von Speed 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.46%
30 dienų$ 0-46.81%
60 dienų$ 0-91.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra Andrea Von Speed (ANDREA)

$ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It’s more than a coin—it’s a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she’s gone.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Andrea Von Speed (ANDREA) išteklius

Oficiali svetainė

Andrea Von Speed kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Andrea Von Speed (ANDREA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Andrea Von Speed (ANDREA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Andrea Von Speed prognozes.

Peržiūrėkite Andrea Von Speed kainos prognozę dabar!

ANDREA į vietos valiutas

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomika

Supratimas apie Andrea Von Speed (ANDREA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANDREAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Andrea Von Speed (ANDREA)

Kiek Andrea Von Speed(ANDREA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANDREA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANDREA į USD kaina?
Dabartinė ANDREA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Andrea Von Speed rinkos kapitalizacija?
ANDREA rinkos kapitalizacija yra $ 217.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANDREA apyvartoje?
ANDREA apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANDREA kaina?
ANDREA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00381766USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANDREA kaina?
ANDREA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ANDREA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANDREA yra --USD.
Ar ANDREA kaina šiais metais kils?
ANDREA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANDREA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.