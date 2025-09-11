Daugiau apie AMORE

Amocucinare logotipas

Amocucinare kaina (AMORE)

Neįtraukta į sąrašą

1 AMORE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00669574
$0.00669574
+1.60%1D
mexc
USD
Amocucinare (AMORE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:55:20(UTC+8)

Amocucinare (AMORE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00637958
24 val. žemiausia
$ 0.00693047
24 val. aukščiausia

$ 0.00637958
$ 0.00693047
$ 0.01469843
$ 0.00124895
+1.51%

+1.64%

+43.91%

+43.91%

Amocucinare (AMORE) realiojo laiko kaina yra $0.00669574. Per pastarąsias 24 valandas AMORE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00637958 iki aukščiausios $ 0.00693047 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMORE kaina yra $ 0.01469843, o žemiausia – $ 0.00124895.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMORE per pastarąją valandą pasikeitė +1.51%, per 24 valandas – +1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +43.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Amocucinare (AMORE) rinkos informacija

$ 6.22M
--
$ 6.64M
928.51M
991,669,296.052848
Dabartinė Amocucinare rinkos kapitalizacija yra $ 6.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AMORE apyvartoje yra 928.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 991669296.052848. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.64M

Amocucinare (AMORE) kainos istorija USD

Šiandienos Amocucinare kainos pokytis į USD: $ +0.00010793.
Amocucinare 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0218727562.
Amocucinare 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0216845657.
Amocucinare 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.004507439867651411.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010793+1.64%
30 dienų$ +0.0218727562+326.67%
60 dienų$ +0.0216845657+323.86%
90 dienų$ +0.004507439867651411+205.98%

Kas yra Amocucinare (AMORE)

$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Amocucinare kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Amocucinare (AMORE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Amocucinare (AMORE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Amocucinare prognozes.

Amocucinare (AMORE) Tokenomika

Supratimas apie Amocucinare (AMORE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMOREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Amocucinare (AMORE)

Kiek Amocucinare(AMORE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AMORE kaina USD valiuta yra 0.00669574USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AMORE į USD kaina?
Dabartinė AMORE kaina USD valiuta yra $ 0.00669574. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Amocucinare rinkos kapitalizacija?
AMORE rinkos kapitalizacija yra $ 6.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AMORE apyvartoje?
AMORE apyvartoje yra 928.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AMORE kaina?
AMORE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01469843USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AMORE kaina?
AMORE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00124895USD.
Kokia yra AMORE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AMORE yra --USD.
Ar AMORE kaina šiais metais kils?
AMORE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AMORE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.