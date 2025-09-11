Amnis Staked Aptos Coin kaina (STAPT)
-0.29%
+0.51%
+5.44%
+5.44%
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) realiojo laiko kaina yra $5.2. Per pastarąsias 24 valandas STAPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.12 iki aukščiausios $ 5.27 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STAPT kaina yra $ 19.62, o žemiausia – $ 0.103468.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STAPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Amnis Staked Aptos Coin rinkos kapitalizacija yra $ 10.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STAPT apyvartoje yra 2.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 2016038.3. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.48M
Šiandienos Amnis Staked Aptos Coin kainos pokytis į USD: $ +0.02660101.
Amnis Staked Aptos Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0072259200.
Amnis Staked Aptos Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4115113600.
Amnis Staked Aptos Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.155361264211202.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.02660101
|+0.51%
|30 dienų
|$ -0.0072259200
|-0.13%
|60 dienų
|$ -0.4115113600
|-7.91%
|90 dienų
|$ +0.155361264211202
|+3.08%
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
