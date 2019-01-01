Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomika

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAmnis Aptos (AMAPT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Amnis Aptos (AMAPT) Informacija

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

Oficiali svetainė:
https://amnis.finance/
Baltoji knyga:
https://docs.amnis.finance/

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Amnis Aptos (AMAPT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 115.86M
$ 115.86M$ 115.86M
Bendra pasiūla:
$ 25.21M
$ 25.21M$ 25.21M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 25.20M
$ 25.20M$ 25.20M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 115.88M
$ 115.88M$ 115.88M
Visų laikų rekordas:
$ 18.83
$ 18.83$ 18.83
Visų laikų minimumas:
$ 3.76
$ 3.76$ 3.76
Dabartinė kaina:
$ 4.6
$ 4.6$ 4.6

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Amnis Aptos (AMAPT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AMAPT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AMAPT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AMAPT tokenomiką, galite peržiūrėti AMAPT tokeno kainą realiuoju laiku!

AMAPT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AMAPT? Mūsų AMAPT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

