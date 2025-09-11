Daugiau apie AMAPT

AMAPT Kainos informacija

AMAPT Baltoji knyga

AMAPT Oficiali svetainė

AMAPT Tokenomika

AMAPT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Amnis Aptos logotipas

Amnis Aptos kaina (AMAPT)

Neįtraukta į sąrašą

1 AMAPT į USD – tiesioginė kaina:

$4.47
$4.47$4.47
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Amnis Aptos (AMAPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:40:53(UTC+8)

Amnis Aptos (AMAPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.4
$ 4.4$ 4.4
24 val. žemiausia
$ 4.52
$ 4.52$ 4.52
24 val. aukščiausia

$ 4.4
$ 4.4$ 4.4

$ 4.52
$ 4.52$ 4.52

$ 18.83
$ 18.83$ 18.83

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-0.04%

+0.76%

+5.05%

+5.05%

Amnis Aptos (AMAPT) realiojo laiko kaina yra $4.47. Per pastarąsias 24 valandas AMAPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.4 iki aukščiausios $ 4.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMAPT kaina yra $ 18.83, o žemiausia – $ 3.76.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMAPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Amnis Aptos (AMAPT) rinkos informacija

$ 112.53M
$ 112.53M$ 112.53M

--
----

$ 112.56M
$ 112.56M$ 112.56M

25.20M
25.20M 25.20M

25,208,967.9349
25,208,967.9349 25,208,967.9349

Dabartinė Amnis Aptos rinkos kapitalizacija yra $ 112.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AMAPT apyvartoje yra 25.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 25208967.9349. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 112.56M

Amnis Aptos (AMAPT) kainos istorija USD

Šiandienos Amnis Aptos kainos pokytis į USD: $ +0.03378357.
Amnis Aptos 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0357175350.
Amnis Aptos 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4025194770.
Amnis Aptos 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.070038397759437.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.03378357+0.76%
30 dienų$ -0.0357175350-0.79%
60 dienų$ -0.4025194770-9.00%
90 dienų$ +0.070038397759437+1.59%

Kas yra Amnis Aptos (AMAPT)

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Amnis Aptos (AMAPT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Amnis Aptos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Amnis Aptos (AMAPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Amnis Aptos (AMAPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Amnis Aptos prognozes.

Peržiūrėkite Amnis Aptos kainos prognozę dabar!

AMAPT į vietos valiutas

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomika

Supratimas apie Amnis Aptos (AMAPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMAPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Amnis Aptos (AMAPT)

Kiek Amnis Aptos(AMAPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AMAPT kaina USD valiuta yra 4.47USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AMAPT į USD kaina?
Dabartinė AMAPT kaina USD valiuta yra $ 4.47. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Amnis Aptos rinkos kapitalizacija?
AMAPT rinkos kapitalizacija yra $ 112.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AMAPT apyvartoje?
AMAPT apyvartoje yra 25.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AMAPT kaina?
AMAPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.83USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AMAPT kaina?
AMAPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.76USD.
Kokia yra AMAPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AMAPT yra --USD.
Ar AMAPT kaina šiais metais kils?
AMAPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AMAPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:40:53(UTC+8)

Amnis Aptos (AMAPT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.