Amino AI (AMAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAmino AI (AMAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Amino AI (AMAI) Informacija

Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.

Oficiali svetainė:
https://aminoai.org/
Baltoji knyga:
https://aminoai.org/whitepaper

Amino AI (AMAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Amino AI (AMAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 8.18K
$ 8.18K
Bendra pasiūla:
$ 996.09M
$ 996.09M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 996.09M
$ 996.09M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 8.18K
$ 8.18K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

Amino AI (AMAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Amino AI (AMAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AMAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AMAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AMAI tokenomiką, galite peržiūrėti AMAI tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.