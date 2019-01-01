America (AMERICA) Tokenomika
AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations.
The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem.
With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.
America (AMERICA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti America (AMERICA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AMERICA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek AMERICA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate AMERICA tokenomiką, galite peržiūrėti AMERICA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.