AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) realiojo laiko kaina yra $0,02274923. Per pastarąsias 24 valandas OMIKAMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,02131219 iki aukščiausios $ 0,02276084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMIKAMI kaina yra $ 0,274171, o žemiausia – $ 0,00141419.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMIKAMI per pastarąją valandą pasikeitė +1,11%, per 24 valandas – +2,46%, o per pastarąsias 7 dienas – +22,92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AMATERASU OMIKAMI rinkos kapitalizacija yra $ 22,76M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OMIKAMI apyvartoje yra 999,59M vienetų, o bendras kiekis siekia 999592216.6089. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22,76M
Šiandienos AMATERASU OMIKAMI kainos pokytis į USD: $ +0,00054668.
AMATERASU OMIKAMI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0,0006682518.
AMATERASU OMIKAMI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0031730421.
AMATERASU OMIKAMI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,00429423045708625.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0,00054668
|+2,46%
|30 dienų
|$ -0,0006682518
|-2,93%
|60 dienų
|$ +0,0031730421
|+13,95%
|90 dienų
|$ +0,00429423045708625
|+23,27%
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
Supratimas apie AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMIKAMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.