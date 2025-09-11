Daugiau apie OMIKAMI

AMATERASU OMIKAMI logotipas

AMATERASU OMIKAMI kaina (OMIKAMI)

Neįtraukta į sąrašą

1 OMIKAMI į USD – tiesioginė kaina:

$0,02276192
+2,50%1D
mexc
USD
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:40:44(UTC+8)

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0,02131219
24 val. žemiausia
$ 0,02276084
24 val. aukščiausia

$ 0,02131219
$ 0,02276084
$ 0,274171
$ 0,00141419
+1,11%

+2,46%

+22,92%

+22,92%

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) realiojo laiko kaina yra $0,02274923. Per pastarąsias 24 valandas OMIKAMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,02131219 iki aukščiausios $ 0,02276084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMIKAMI kaina yra $ 0,274171, o žemiausia – $ 0,00141419.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMIKAMI per pastarąją valandą pasikeitė +1,11%, per 24 valandas – +2,46%, o per pastarąsias 7 dienas – +22,92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) rinkos informacija

$ 22,76M
--
$ 22,76M
999,59M
999 592 216,6089
Dabartinė AMATERASU OMIKAMI rinkos kapitalizacija yra $ 22,76M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OMIKAMI apyvartoje yra 999,59M vienetų, o bendras kiekis siekia 999592216.6089. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22,76M

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kainos istorija USD

Šiandienos AMATERASU OMIKAMI kainos pokytis į USD: $ +0,00054668.
AMATERASU OMIKAMI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0,0006682518.
AMATERASU OMIKAMI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0031730421.
AMATERASU OMIKAMI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,00429423045708625.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0,00054668+2,46%
30 dienų$ -0,0006682518-2,93%
60 dienų$ +0,0031730421+13,95%
90 dienų$ +0,00429423045708625+23,27%

Kas yra AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

AMATERASU OMIKAMI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AMATERASU OMIKAMI prognozes.

Peržiūrėkite AMATERASU OMIKAMI kainos prognozę dabar!

OMIKAMI į vietos valiutas

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomika

Supratimas apie AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMIKAMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Kiek AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OMIKAMI kaina USD valiuta yra 0,02274923USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OMIKAMI į USD kaina?
Dabartinė OMIKAMI kaina USD valiuta yra $ 0,02274923. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AMATERASU OMIKAMI rinkos kapitalizacija?
OMIKAMI rinkos kapitalizacija yra $ 22,76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OMIKAMI apyvartoje?
OMIKAMI apyvartoje yra 999,59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OMIKAMI kaina?
OMIKAMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0,274171USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OMIKAMI kaina?
OMIKAMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0,00141419USD.
Kokia yra OMIKAMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OMIKAMI yra --USD.
Ar OMIKAMI kaina šiais metais kils?
OMIKAMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OMIKAMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

